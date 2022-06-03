В Набережных Челнах горит склад с резиной и пластиком

В Набережных Челнах произошел пожар на складе резинотехнических изделий и пластика. На фото, публикуемых очевидцами в соцсетях, в небо поднимается густой черный дым.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило около четырех утра. «Установлено, что происходит горение отходов резинотехнических изделий, пластика на открытой площадке с переходом огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара – 1000 квадратных метров», – говорится в сообщении ведомства.

К восьми часам пожарным удалось локализовать горение на открытой площадке. Еще через 20 минут было локализовано пламя внутри склада. Отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания.

Кроме сотрудников экстренных служб на месте находятся специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, они проводят замеры воздуха.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Казань, Зоя Осколкова

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