В Дагестане двух человек в машине унесло течением

Спасатели ищут машину, которую унесло течением в Рутульском районе Дагестана. Внутри находились два человека, их судьба остается неизвестной.

Днем 2 июня на автодороге Магарамкент-Ахты-Рутул случилось ДТП: 26-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. ВАЗ-21061 оказался в воде, и его подхватило течением.

В салоне также находились двое мужчин: 24 и 30 лет. Один из мужчин успел выбраться. По разным данным, это мог быть водитель или старший из пассажиров. Мужчину доставили в больницу, пишет «МК».

Спасатели вели поиски до темноты, но машину или людей отыскать не удалось. Утром 3 июня поисково-спасательную операцию возобновили.

Махачкала, Наталья Рязанова

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