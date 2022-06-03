На Сахалине СКР проверит смерть подростка от удара током

Подросток умер от удара током в подъезде многоквартирного дома на Сахалине. Следователи проверяют обстоятельства инцидента, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Ночью 28 мая 14-летний школьник попытался оторвать плафон над дверью в подъезд и повредил провод. С учетом темного времени суток лампа внутри была включена. Подростка ударило током, и он умер на месте.

«Проводится проверка. Предварительной причиной смерти явилось поражение электрическим током. В ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура Сахалинской области поставила на контроль ход доследственной проверки.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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