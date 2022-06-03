В Бурятии из-за массового отравления запретили банкеты на выпускных вечерах

Выпускные вечера в школах Улан-Удэ пройдут без праздничных угощений. Ограничительные меры приняты в целях предотвращения массовых отравлений.

Запрет на чаепития, посещение кафе и ресторанов во время выпускных вечеров ввел городской комитет образования. В школах проведут торжественное вручение аттестатов, выступят с концертными номерами и запустят фейерверки, но банкетов не будет.

«Конечно, были протесты отдельных родителей, но без острых конфликтов», – сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Решение о введении ограничений было принято из-за массового отравления выпускников в Новоселенгинске, где 45 человек заразились сальмонеллезом после школьного банкета.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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