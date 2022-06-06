В Тольятти расследуют массовое отравление людей роллами

В Тольятти 22 человека обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. По информации минздрава Самарской области, все пациенты до этого ели роллы, которые заказывались в одной службе доставки.

В скорую помощь города, начиная с 3 июня, обратились 22 человека с пищевым отравлением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав. Среди них – трое детей и беременная женщина.

По данным ведомств, 11 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 11 находятся на амбулаторном лечении.

В то же время региональное управление Следственного комитета сообщает, что в настоящее время стационарное лечение проходят 16 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

По факту массового отравления горожан проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении. Также проверку проводит прокуратура. Санэпидрасследование ведет и Роспотребнадзор.

Тольятти, Наталья Петрова

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