В Сибири ввели карантин из-за смертоносного паразита у медведя

В одном из районов Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения у медведя смертельного паразита, который представляет опасность не только для животных, но и для людей. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Паразита выявили в туше убитого медведя в Ермаковском районе. В результате на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных. Кроме того, под заперт попали ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перевозом животных.

Исключение сделали лишь для скота, который вывозится на убой, но для этого нужно получить разрешение ветеринарного специалиста.

Трихинеллез – опасное паразитарное заболевание. Паразит попадает в организм с сырым или термически недостаточно обработанным мясом и распространяются по мышечной ткани человека. Среди симптомов – лихорадка, отеки и боли в мышцах. Также заражение может вызвать осложнения в работе различных систем организма и даже привести к летальному исходу.

Красноярск, Зоя Осколкова

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