В Ижевске маршрутка загорелась во время движения

Маршрутное такси загорелось во время движения между остановками в Ижевске. Внутри находились 19 пассажиров и водитель.
Возгорание случилось около 10:36 часов, когда маршрутка ехала по улице Кирова. Пассажиры успели выбраться из горящей машины. Когда приехали пожарные, кабина и двигатель горели открытым огнем, передают «Вести.ру» со ссылкой на МЧС.
Вокруг разлилось топливо, и появилась угроза взрыва газового баллона. Пожарным потребовалось менее получаса, чтобы справиться с огнем. Никто не пострадал.
Ижевск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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