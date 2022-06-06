Израиль нанес ракетный удар по объектам к югу от Дамаска

Израильская армия поздно вечером в понедельник, 6 июня, нанесла ракетный удар по объектам неподалеку от Дамаска, – сообщает информационное агентство SANA.
Агентство и сирийское телевидение сообщили: «По информации представителей сирийской армии, ракеты были выпущены в 23:20 с территории Голанских высот. В армии заявляют, что пострадавших нет, но причинен ущерб».
«Примерно в 23:30 для атаки на вражеские цели были задействованы силы ПВО. Ракетная атака Израиля была совершена к югу от сирийской столицы. Большинство ракет были сбиты», – сообщило сирийской телевидение со ссылкой на представителя власти.
Дамаск, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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