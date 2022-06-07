Двухлетний мальчик случайно застрелил отца

Двухлетний мальчик случайно убил своего отца во Флориде, выстрелив из заряженного пистолета, оставленного без присмотра, сообщили местные власти в понедельник, 6 июня.

Трагедия случилась 26 мая в городке недалеко от Орландо. Когда полиция прибыла на вызов, она нашла в доме мать ребенка, Мари Айяла, она делала массаж сердца своему мужу Реджи Мабри, раненному выстрелом. Правоохранительные органы первоначально полагали, что 26-летний мужчина, скончавшийся в больнице, застрелился, но старший из троих детей пары сообщил следователям, что смертельный выстрел сделал его двухлетний брат, рассказал на пресс-конференции шериф округа Ориндж Джон Мина.

Пистолет был в сумке, которую Реджи Мабри оставил на полу, и ребенок, найдя его, выстрелил в спину своему отцу, который играл в видеоигру на компьютере, говорится в судебных документах. Пятеро членов семьи, в том числе 5-месячная дочь, в момент происшествия находились в одной комнате. По словам шерифа, оба родителя были условно-досрочно освобождены после многочисленных правонарушений, связанных с безнадзорностью детей и употреблением наркотиков.

«Владельцы оружия, которые не хранят его безопасно, находятся всего в доли секунды от одной из этих трагедий», – отметил на пресс-конференции шериф Джон Мина.

Отметим, что Соединенные Штаты регулярно переживают подобного рода трагедии. В августе 2021 года двухлетний ребенок таким же образом захватил оружие, оставленное в рюкзаке «Щенячий патруль», и убил свою мать прямо во время конференции в Zoom. Женщина получила пулю в голову. Сейчас в США активно обсуждается вопрос о регулировании использования огнестрельного оружия населением на фоне нескольких смертельных случаев стрельбы в супермаркете, больнице и начальной школе.

Орландо, Елена Васильева

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