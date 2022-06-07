В Бурятии мужчина бросил гранату в зале суда

В Бурятии произошло нападение в зале суда. Мужчина бросил игровую гранату, которая взорвалась в руках у полицейского, а затем достал нож.

Инцидент произошел в здании Тункинского мирового суда, сообщает районная администрация в своем Telegram-канале. Сначала подозреваемый кинул гранату, которая оказалась игровой. Снаряд перехватил правоохранитель, он держал гранату, пока она не взорвалась. В результате полицейский получил осколочные ранения рук.

Затем злоумышленник достал нож и собирался накинуться на мирового судью. Второй сотрудник полиции перехватил преступника, скрутил и выбил оружие из рук.

В настоящее время правоохранители оцепили здание суда. Проводится расследование.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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