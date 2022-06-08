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Среда, 8 июня 2022, 09:16 мск

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В Мексике подвесной мост рухнул во время церемонии открытия: десятки раненых

В Мексике открытие нового подвесного моста обернулось инцидентом с множеством пострадавших. Сооружение обрушилось под тяжестью людей, собравшихся на мосту на церемонии открытия. В результате происшествия пострадали более 20 человек.

ЧП случилось в Куэрнаваке, в центральной Мексике. Среди раненых оказались мэр города, его жена и другие видные чиновники, а также простые жители. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На кадрах видно, как участники церемонии открытия моста падают с высоты двух метров в русло ручья после того, как пол не выдержал наплыва людей и разломился.

По данным местных властей, пострадали по меньшей мере 25 человек, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, передает AFP.

Мехико, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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