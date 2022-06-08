В Иране произошла крупная железнодорожная авария

Крупная железнодорожная авария произошла в Иране. По меньшей мере десять человек погибли и еще 50 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке страны. Трагедия случилась сегодня утром. По данным властей, с рельсов сошли четыре из семи вагонов поезда. На место прибыли спасатели с тремя вертолетами. Число пострадавших может увеличиться, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Тегеран, Елена Васильева

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