Двое детей пропали во время рыбалки под Астраханью

Следователи в Астраханской области проводят проверку в связи с исчезновением двух детей во время рыбалки. Мальчики направились на берег реки и спустя некоторое время перестали выходить на связь с матерью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В ходе проверки установлено, что утром 7 июня братья 9 и 13 лет, проживающие в селе Образцовое Икрянинского района Астраханской области, вышли из дома и направились на рыбалку на берег реки Подстепка. Когда дети перестали выходить на связь, их мать обратилась в полицию.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. На берегу реки найдены вещи и удочки детей. В поисках мальчиков задействованы сотрудники МЧС и полицейские.

Ход процессуальной проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, добавили в ведомстве.

Астрахань, Наталья Петрова

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