В Ставрополе молодая мать выпала из окна роддома

В Ставрополе женщина выпала из окна роддома. Пострадавшую госпитализировали. СКР проводит проверку.
Инцидент произошел накануне вечером. 31-летняя женщина родила здорового малыша, а на следующий день упала с третьего этажа родильного дома.
«С полученными травмами женщина доставлена в больницу», – сообщили в региональном управлении СКР.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube