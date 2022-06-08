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Среда, 8 июня 2022, 12:19 мск

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В Ставрополе молодая мать выпала из окна роддома

В Ставрополе женщина выпала из окна роддома. Пострадавшую госпитализировали. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел накануне вечером. 31-летняя женщина родила здорового малыша, а на следующий день упала с третьего этажа родильного дома.

«С полученными травмами женщина доставлена в больницу», – сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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