В ростовском суде арестант расстрелял приставов из табельного пистолета

В Ростове-на-Дону подсудимый напал на конвоиров с заточкой, забрал у них пистолет и ранил двоих. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Инцидент произошел около 11 утра. Мужчину должны были судить за покушение на убийство. В 2018 году он со своим сообщником напал на инкассаторов, которые везли около 20 млн рублей. Бандиты бросили гранату и открыли огонь, но ограбление не удалось, а преступникам удалось сбежать.

Возле Пролетарского суда как только арестанта выпустили из автозака, он напал на конвоира с заточкой, а потом схватил оружие и произвел несколько выстрелов из табельного. Коллеги раненого пристава обезвредили нападавшего.

По данным канала, конвоир находится в тяжелом состоянии. Кроме того, несколько ранений получил младший пристав. Ему дважды выстрелили в плечо и еще два раза – в ногу.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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