Байкал тряхнуло на 8 баллов. Сильные подземные толчки ощущались в Иркутске

На Байкале произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в среду вечером в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков находился на озере Байкал на глубине 2 км в 107 км к востоку от Иркутска. Удар стихии был зафиксирован в 20:24 по местному времени.

В ГУ МЧС России по Иркутской области уточнили, что эпицентр землетрясения находился в акватории Байкала в 17 км от поселка Большое Голоустное. Интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В Иркутске ощущалось 5 баллов. Горожане выкладывают в соцсетях видео с качающимися люстрами и мебелью.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов, отметили в ведомстве. «Все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Иркутск, Наталья Петрова

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