От «Лады» осталась груда металла: трое полицейских погибли в ДТП под Омском (ФОТО)

В Омской области в столкновении легкового автомобиля и фуры погибли трое сотрудников полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Согласно данным следствия, ДТП произошло около восьми часов утра в четверг, 9 июня, на 932 км трассы Челябинск – Новосибирск в Калачинском районе региона. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». В результате аварии погибли трое полицейских, находившихся в командировке, сообщает СУ СКР по Омской области. В региональном полицейском главке уточнили, что жертвами ДТП стали водитель и двое пассажиров легковушки, еще один пассажир госпитализирован.

После столкновения оба автомобиля вылетели с трассы. Судя по фото с места аварии, в результате лобового столкновения с фурой от отечественного автомобиля осталась груда металла.

Все, что осталось от «Лада Веста», фото: ГУ МВД РФ по Омской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица», – говорится в сообщении СКР.

Омск, Наталья Петрова

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