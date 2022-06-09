В Калифорнии разбился самолет морской пехоты. Есть погибшие

В среду в пустыне Южной Калифорнии разбился самолет морской пехоты. Для работы на месте крушения привлекались гражданские и военные спасательные команды. На борту находились пять человек, сколько выжило в аварии, пока не ясно. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя военного ведомства. По разным данным, жертв аварии может быть 4.

Самолет MV-22B Osprey принадлежал подразделению морской пехоты США, базирующемуся в Кэмп-Пендлтоне. Машина разбилась во время тренировочного полета в 12:25 по местному времени (21:25 по центральноевропейскому летнему времени) недалеко от поселка Глэмис, недалеко от мексиканской границы. Причина аварии выясняется.

В военно-морской авиабазе Эль-Сентер заявили, что «в отличие от первоначальных сообщений, на борту не было ядерного материала», – пишет The New York Times. Некоторые СМИ сообщали ранее, что в самолете мог находиться радиоактивный груз.

МВ-22Б – это машина, которая может взлетать и садиться как вертолет, но в полете движется как турбовинтовой самолет благодаря регулируемым несущим винтам.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»