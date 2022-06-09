Американец, больной обезьяньей оспой, бежал из больницы в Мексике, чтоб вернуться в США

Американец, больной обезьяньей оспой, сбежал из больницы в Мексике и бежал из страны, чтобы вернуться в Соединенные Штаты.

48-летний мужчина из Техаса покинул больницу при курорте в Пуэрто-Валларта на тихоокеанском побережье Мексики после того, как местные медицинские работники сказали ему, что его следует проверить на оспу обезьян и поместить в одиночный бокс, говорится в заявлении департамента здравоохранения мексиканского штата Халиско. Мужчина прибыл в больницу с признаками кашля, озноба, мышечных болей и сыпи на лице, шее и туловище.

Покинув больницу, техасец вернулся в отель, где остановился, и 4 июня вылетел из Пуэрто-Валларта, прежде чем власти смогли его найти. Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердил мексиканским властям, что мужчина вернулся в Соединенные Штаты, где он прошел тест, который подтвердил, что у него оспа обезьян.

Более 1000 зарегистрированных случаев

До прибытия в Пуэрто-Валларту 27 мая зараженный американец с 12 по 16 мая побывал в Берлине, затем в Далласе (Техас). Находясь на курорте в штате Халиско, он посещал вечеринки в Mantamar Beach Club – клубе отдыха для геев. Местные департаменты здравоохранения попросили всех, кто посещал учреждение в период с 27 мая по 4 июня, следить за своим здоровьем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, что более 1000 случаев оспы обезьян были зарегистрированы в различных странах, где она не является эндемичной, и что риск распространения вируса там вполне реален. Болезнь считается гораздо менее опасной и заразной, чем ее родственница оспа, искорененная более 40 лет назад. Подавляющее большинство зарегистрированных случаев до сих пор касаются «мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», отмечают в ВОЗ. Но было также зарегистрировано несколько случаев передачи вируса в сообществе, в том числе среди женщин.

Мехико, Елена Васильева

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