Бродячие собаки убили редких животных в зоопарке под Астраханью

В зоопарке «Баба Фрося» в Камызякском районе Астраханской области бродячие псы растерзали редких животных. Специальные службы отлавливают бездомных собак, чипируют и отпускают, что не мешает им нападать снова.

Зоопарк «Баба Фрося» – крупнейший частный зоопарк в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, в нем проживают 105 видов животных. Территория обнесена бетонным забором, но псы пробрались через подкоп и напали ночью.

В результате погибли два оленя, лама и альпака. Сотрудники зоопарка оценивают ущерб в сотни тысяч рублей. «У нас в округе бродит огромная стая из нескольких десятков особей. Они загрызли отару из 40 овец в поселке рядом, детей местные жители уже боятся выпускать на улицы гулять. И никого не накажешь: местные власти в рамках полномочий отловили собак, стерилизовали, пометили бирками и отпустили. Это не мешает им нападать», – рассказал «Интерфаксу» владелец зоопарка Олег Никулика.

В настоящее время в парке предприняли дополнительные меры безопасности. Сотрудники осмотрели забор на предмет других подкопов, установили дополнительное освещение, а животных на ночь запирают в закрытых помещениях.

Астрахань, Зоя Осколкова

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