В привезенной на выставку копии статуи с острова Пасхи нашли 200 кг наркотиков

Власти Таиланда сообщили об изъятии 200 кг кристаллического метамфетамина, спрятанного в копии статуи с острова Пасхи. Скульптура экспонировалась на выставке в Таиланде. Наркотики обнаружили в статуе перед ее транспортировкой на Тайвань, передает AFP.

Полиция Таиланда по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с тайваньской полицией провела рейд в порту Лаем Чабанг, в 50 км к юго-востоку от Бангкока. Правоохранители осмотрели шесть статуй из металла и цемента, привезенные из Тайваня в Таиланд в конце 2020 года на выставку. В порт их доставили для транспортировки обратно в Тайвань.

Полицейские, используя шлифовальную машину, молотки и долота, просверлили отверстие в одной из статуй и обнаружили наркотики, спрятанные внутри в пластиковых пакетах. Метамфетамин общим весом 200 кг должен был быть отправлен на Тайвань, сообщил начальник отдела иностранных дел Королевской полиции Таиланда Кхеммарин Хассири. Полиция выдала ордер на арест подозреваемых, граждан Таиланда и Тайваня.

Региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Джереми Дугласа, комментируя изъятие крупной партии наркотиков, заявил, что это не стало для него неожиданностью. «Связи наркоторговцев, действующих в Таиланде и на Тайване, давние и крепкие», – отметил Дуглас. «Тайвань – это рынок метамфетамина и кетамина, но он также является перевалочным пунктом для Японии и других частей Восточной Азии», – добавил он.

Ранее в мае ООН опубликовала отчет, в котором указывается, что в 2021 году в Восточной и Юго-Восточной Азии был изъят 1 миллиард таблеток метамфетамина, что является рекордом. В отчете говорится, что за тот же период в регионе было изъято 79 тонн кристаллического метамфетамина. Главным источником наркотиков в регионе называют штат Шан на севере Мьянмы. По мнению экспертов, производство метамфетамина там достигло беспрецедентного уровня, чему способствовал, в частности, госпереворот в феврале 2021 года, парализовавший экономику и создавший идеальные условия для процветания нарколабораторий.

Бангкок, Наталья Петрова

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