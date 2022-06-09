В результате ДТП с экскурсионным автобусом районе Сочи пострадали 19 человек

Росавтодор в четверг, 9 июня, сообщил, что в Краснодарском крае произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузового автомобиля, в связи с чем было перекрыто перекрыли на участке трассы А-149.

В опубликованном ведомством сообщении говорится: «9 июня с 15:40 на участке автомобильной дороги А-149 Адлер – Красная Поляна (тоннель Новый Скальный) закрыто движение автотранспорта. Причина: ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса». Позднее в Упрдор «Черноморье» сообщили, что движение по трассе в районе аварии восстановили.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в результате ДТП пострадали 19 человек.

«По уточненным данным, в результате ДТП в Красной Поляне с участием экскурсионного автобуса пострадали 19 человек (все взрослые). 14 из них госпитализировали в городские больницы Сочи и Красной Поляны. Пять человек от госпитализации отказались. Все пострадавшие – средней степени тяжести», – сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, в минздраве Краснодарского края уточнили, что шестеро из госпитализированных получили сочетанные травмы, у остальных восьмерых изолированные травмы.

Следует отметить, что виновником аварии в краевой прокуратуре предварительно назвали водителя грузовика.

«Предварительно, виновник ДТП – водитель грузового автомобиля, он пострадал, госпитализирован с переломом ноги», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Краснодарском краю журналистам сообщили, что водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, что стало причиной аварии.

В сообщении ведомства говорится: «Около 15:40 в дежурную часть УВД России по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузового автомобиля Mitsubishi. По предварительным данным, на 23-м км дороги А-149 Адлер – Красная Поляна водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Сочи, Иван Бабурин

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