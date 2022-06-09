В результате стрельбы в США погибли не менее трех человек

Неизвестный открыл стрельбу в четверг, 9 июня, на заводе компании Columbia Machine по производству оборудования для литья бетонных конструкций в американском городе Смитсберг (штат Мэриленд), – сообщают американские телеканалы.

По предварительным данным Raw Alerts, в результате стрельбы погибли три человека, еще семеро получили ранения. На месте происшествия сейчас находится более десятка офицеров. Преступник до сих пор не задержан, он отстреливается от полиции. Мотивы его пока не ясны.

Официальных подтверждений этих данных правоохранителями пока нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Вашингтон, Иван Бабурин

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