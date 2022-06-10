Прокуратура требует более 25 лет тюрьмы для певца Р.Келли

Прокуратура требует более 25 лет тюрьмы для певца Р.Келли. Обвинение предусматривает более 25 лет тюрьмы и штраф в размере от 50 тысяч до 250 тысяч долларов. Исполнитель, напомним, в прошлом году был осужден за сексуальное насилие.

Теперь суд Нью-Йорка планирует опубликовать приговор, сообщило агенство DPA.

Прокуратура требует наказания 55-летнего исполнителя хитов, в том числе знаменитого «I Believe I Can Fly», в том числе из-за «тяжести правонарушений и необходимости предотвращения и защиты населения от дальнейших преступлений против подсудимого».

Адвокаты музыканта требуют значительно более мягкого наказания.

Судья Энн Доннелли должна объявить приговор 29 июня 2022 года. Роберт Сильвестр Келли был признан виновным по всем девяти пунктам в сентябре прошлого года в деле, связанном, среди прочего, с вымогательством и сексуальным насилием над молодыми женщинами и несовершеннолетними девушками.

Р.Келли сидит за решеткой с момента его ареста летом 2019 года.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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