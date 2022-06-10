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Пятница, 10 июня 2022, 12:47 мск

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В Новосибирске прогремел мощный взрыв

В Новосибирске на строительной площадке прогремел мощный взрыв. Очевидцы поделились видео в сообществе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на территории строящегося жилого комплекса «Авиатор», расположенного на улице Аэропорт. На кадрах видно, как со стройплощадки поднимается дым, а затем раздается громкий хлопок.

По словам источников, причиной пожара стал взрыв баллона с бытовым газом. На место происшествия прибыли две пожарные машины.

Информации о пострадавших не поступало.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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