Иркутский подросток нашел в лесу ящик с гранатами

Школьник нашел ящик с боеприпасами в лесу рядом с жилым микрорайоном в Иркутске. Он сдал находку в полицию и получил грамоту, рассказали в пресс-службе УМВД по Иркутской области.

Боеприпасы были найдены 22 мая, но полиция сообщила о находке только 10 июня. 14-летний мальчик увидел металлическую канистру неподалеку от водоема. Внутри емкости оказались предметы, похожие на гранаты. Школьник не стал брать боеприпасы с собой, а рассказал о них встречному экипажу дорожно-патрульной службы.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали найденные предметы и передали следственной группе для экспертизы и дальнейшей утилизации. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении УМВД.

Начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин наградил подростка за сознательный поступок и активную гражданскую позицию.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»