В Забайкалье подростка застрелили из самодельного пистолета

В Забайкальском крае 14-летний подросток погиб из-за ранения, полученного от самодельного стреляющего устройства. Возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел на станции Лесная Читинского района, сообщает региональное управление СКР. В частном доме 27-летний мужчина при неосторожном обращении с самодельным пистолетом выстрелил в мальчика. От огнестрельного ранения юноша скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящий момент следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий на месте происшествия. Допрашиваются свидетели. Осматривается место происшествия. Изымаются следы и предметы, имеющие значение для расследования дела», – добавили в СК.

Чита, Зоя Осколкова

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