В США очередная стрельба. Есть погибшие

В США в городе Гастония (Северная Каролина) в пятницу, 10 июня, произошла перестрелка в торговом центре Eastridge Mall. Погибли три человека, – сообщает местный телеканал WITN.

По информации телеканала, в результате стрельбы, по меньшей мере, три человека были убиты, а также трое ранены – женщина и двое мужчин.

Сообщается, что стрелявший успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Личность преступника пока не установлена. На место прибыло более 40 офицеров, в том числе тактические группы. Проводится операция по задержанию подозреваемых.

Напомним, что в четверг, 9 июня, в результате стрельбы на предприятии в американском городе Смитсберг (штат Мэриленд) были убиты три человека и один ранен

В заявлении полиции было сказано: «Незамедлительно отреагировали и обнаружили четырех жертв, трое из которых погибли на месте, а один получил критические ранения».

Вашингтон, Иван Бабурин

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