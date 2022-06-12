Банды захватили Дворец правосудия на Гаити

Генеральный прокурор Гаити Жак ла Фонтан в субботу, 11 июня, заявил, что вооруженные банды захватили Дворец правосудия, – сообщает TeleSUR.

Сообщается, что в ходе перестрелки при захвате здания началась стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения. По предварительным данным, погибших нет. Предположительно преступники принадлежат к банде «Виллидж-де-Дьё», которая действует в окрестностях Дворца Правосудия.

Ранее сообщалось, что эта же банда похитила в пятницу 36 пассажиров в Порт-о-Пренсе, которые ехали на двух микроавтобусах в город Мирагоан в департаменте Нип на юге Гаити. «Виллидж-де-Дьё» активизировалась после инцидента с внесудебной казнью одного из ее членов, к которой оказался причастен комиссар Мирагоана Жан Эрнест Мускадин.

Порт-о-Пренс, Иван Бабурин

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