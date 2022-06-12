ВМС США приостанавливают полеты из-за недавних крушений

Командование Военно-морских сил (ВМС) США в воскресенье 12 июня выступило с заявлением, в котором говорится, что временно приостановят полеты для оценки ситуации в сфере безопасности из-за недавних крушений, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы командования говорится: «В связи с недавними авиакатастрофами с участием самолетов ВМС США и Корпуса морской пехоты командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня провести паузу в целях безопасности».

Напомним, что в четверг, 9 июня, пять американских военных корпуса морской пехоты США погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey (винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями). Во вторник, 7 июня, представитель морской пехоты США сообщил, что в Калифорнии разбился военный конвертоплан.

Вашингтон, Иван Бабурин

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