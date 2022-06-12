У здания ГУ МВД в Мелитополе совершен теракт

Заместитель начальника ГУ МВД Мелитополя Алексей Селиванов в воскресенье, 12 июня, сообщил, что взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, – сообщает ТАСС

В своем Telegram-канале Селиванов написал: «Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы. Пострадали двое гражданских. Пострадала проходившая мимо девушка. Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины».

Как сообщил замначальника ГУ МВД Мелитополя, «в данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего».

Мелитополь, Иван Бабурин

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