На Волге произошло столкновение катера с теплоходом. Есть погибшие

Приволжская транспортная прокуратура в понедельник, 13 июня сообщила, что в результате столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четыре человека.

В сообщении ведомства говорится: «По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера «Волжанка Voyager 67» с теплоходом «Коломенский 803». В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются. Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Чебоксары, Иван Бабурин

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