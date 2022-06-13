В Крыму двух детей унесло в море на матрасе

Прокуратура Крыма в понедельник, 13 июня, сообщила, что в Сакском районе Крыма сутки назад двоих малолетних детей унесло на надувном матрасе в открытое море.

В сообщении пресс-службы региональной прокуратуры говорится: «В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения».

Сообщается, что оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.

Со своей стороны, Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда «Крым-Спас».

В Крымском Следкоме отметили, что «на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания». Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.

Симферополь, Иван Бабурин

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