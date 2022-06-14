В Сызрани мальчик лишился пальца, катаясь на карусели

В одном из дворов Сызрани ребенок получил травму, катаясь на карусели. Малышу оторвало палец. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в областном управлении надзорного ведомства, мальчик 2018 года рождения во время игры во дворе получил травму – ампутацию большого пальца руки. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь.

«Прокуратура города Сызрани организовала проверку, в ходе которой будут приняты меры реагирования, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание площадки», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, проверку проводит полиция. Решается вопрос о взыскании с виновных лиц причиненного ребенку материального ущерба и морального вреда.

Сызрань, Зоя Осколкова

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