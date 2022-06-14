В Ленинградской области школьник попал в больницу со стрелой в ноге

Полиция проверяет инцидент со стрельбой из лука во Всеволожском районе Ленинградской области. 11-летний мальчик доставлен в больницу со стрелой в ноге, рассказали в УМВД по региону.

Вечером 13 июня в СНТ «Абразивщик» двое детей играли с детским луком из пластика. Одна из стрел вылетела за границы участка и попала в ногу школьника, который проезжал мимо на велосипеде. Стрела насквозь пробила ногу мальчика, его срочно доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – пояснили в полиции.

Сотрудники опрашивают родителей малолетних стрелков.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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