В Дагестане машина с туристами упала в ущелье

В Дагестане легковой автомобиль с туристами упал с обрыва. В результате погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в селе Митлиуриб Шамильского района. 41-летняя жительница Нижнего Новгорода не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль упал в ущелье глубиной 100 метров, где опрокинулся на крышу.

Находившаяся за рулем женщина погибла на месте от полученных травм. Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, которого доставили в Шамильскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Махачкала, Зоя Осколкова

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