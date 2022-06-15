Глухонемой мальчик 4 дня просидел в колодце со змеей и выжил

Индийские спасатели спасли 10-летнего глухонемого мальчика, который на четыре дня застрял в колодце в центральной Индии. Его удалось вытащить живым во вторник вечером, 14 июня, сообщили местные власти.

Ребенок по имени Рахул Саху упал в очень узкий колодец глубиной 24 метра в пятницу, когда играл на заднем дворе своего дома в центральном штате Чхаттисгарх. Мальчик «был благополучно спасен благодаря всеобщим молитвам и неустанным усилиям спасательной команды», – написал в Twitter главный министр штата Бхупеш Багхел. Рахул Саху «жив, но слаб» и был «срочно доставлен в больницу» в соседнем районе, сообщил журналистам глава местного правительства Джитендра Шукла. «В колодце была замечена змея, но мальчик проявил образцовое мужество, сохраняя спокойствие», – добавил он.

Землеройная техника и краны помогли прорыть туннель рядом с колодцем, спасать ребенка активно помогали военные. По словам местных властей, плохая погода, а также змеи и скорпионы, очень твердые породы заметно затруднили буровые работы и задержали спасательные работы. Во время операции использовалась камера для наблюдения за состоянием и движениями мальчика, сообщил AFP начальник районной полиции Джанджгир Виджай Агравал.

У колодцев в индийских фермерских деревнях часто происходят несчастные случаи, в которых гибнут маленькие дети. В 2019 году в северном штате Пенджаб двухлетний ребенок умер в колодце после четырех дней безуспешных попыток его спасти. В том же году в соседнем штате Харьяна был спасен полуторагодовалый ребенок, пробывший в ловушке под землей два дня.

Нью-Дели, Елена Васильева

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