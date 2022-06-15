В Башкирии трое полицейских избили участкового

В Башкирии подрались сотрудники полиции, один из них снял побои и обвинил своих коллег в избиении. Его оппоненты считают, что их подставили. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Конфликт произошел в кафе «Черная кошка» в Уфе, где полицейские праздновали присвоение нового звания сотрудницам. На вечеринку пришел и участковый, по словам присутствующих, он был не в духе и начал хамить остальным.
Три капитана вывели дебошира на улицу, где завязалась потасовка. После этого участковый обратился в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего ушибы головы, грудной клетки и правого тазобедренного сустава.
Участвовавшие в драке полицейские свою вину отрицают. Они заявили, что никого не били, а лишь выясняли отношения. По их словам, коллега специально все подстроил, так как метит на должность старшего участкового.
В произошедшем будут разбираться следователи. Кроме того, проводится служебная проверка.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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