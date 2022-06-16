Слон убил женщину, а потом пришел на ее похороны и растоптал останки

Ужасное событие произошло на днях в индийском штате Орисса. Дикий слон убил там 70-летнюю женщину, а потом пришел на ее похороны и растоптал ее останки. Церемония возобновилась только после того, как животное покинуло похороны, пишет The Independent.

Жертвой животного стала 70-летняя Майя Мурму – в минувший четверг она брала воду из колодца в деревне Райпал в индийском округе Маюрбхандж, когда внезапно появился дикий слон и растоптал женщину.

Мурму доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Однако и без того очень грустным членам семьи пришлось стать свидетелями еще более ужасного события. Агрессивный слон, который, по словам индийских властей, сбежал из заповедника дикой природы Далма, пришел на похороны.

Согласно показаниям очевидцев, животное взяло тело из погребального ящика, и снова растоптало уже мертвую женщину.

The Independent пишет, что церемония похорон была возобновлена ​​только тогда, когда слон ушел. Как сообщает британская газета, пока не ясно, пострадал ли кто-нибудь во время инцидента.

В штате Орисса столкновения между слонами и людьми становятся все более частыми. Вмешательство человека в природу распространилось на естественную среду обитания слонов в штате, богатом полезными ископаемыми, что увеличивает шансы встречи между слонами и сельскими жителями. Равно так же растет и вероятность конфликтов между ними.

Нью-Дели, Елена Васильева

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