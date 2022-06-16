В Забайкальском крае школьник выжил после удара молнии

Подросток выжил после удара молнии в Забайкальском крае. Об этом сообщает местный портал «Чита.ру».

Инцидент произошел в Балейском районе. 16-летний юноша ехал на коне во время грозы, когда в них ударила молния. Животное погибло на месте, а подросток получил серьезные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Медики диагностировали у него ожоги внутренних органов.

В настоящее время подростку оказывают необходимую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Чита, Зоя Осколкова

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