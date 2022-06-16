В Томске будут судить водителя, сбившего инспектора ГИБДД

В Томске пойдет под суд 24-летний местный житель, который насмерть сбил сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Сама авария произошла прошлой осеню. Водитель Subaru увидел ДТП и попытался затормозить, но из-за гололеда его машина продолжила движение и наехала на сотрудника ГИБДД. От полученных травм полицейский скончался в больнице.

Следствие установило, что молодой человек превысил скорость, поэтому не успел вовремя остановиться. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска.

Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Томск, Зоя Осколкова

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