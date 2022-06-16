Под Ульяновском пьяный сосед выстрелил в беременную женщину

В Ульяновской области пьяный мужчина ранил из ружья беременную соседку. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Инцидент произошел в поселке Павловка. 55-летний мужчина отдыхал на своем участке, выпил алкоголь и решил пострелять из двухстволки. Он целился в кошку, но та убежала, а дробь попала в живот проживавшей по соседству женщины.

Пострадавшую, находившуюся на восьмом месяце беременности, госпитализировали. Медики приняли решение сделать кесарево сечение, на свет появилась девочка. При этом ребенок не пострадал. В настоящее время и мать, и малышка чувствуют себя хорошо.

У стрелявшего изъяли оружие и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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