Бывшего американского дипломата осудили на 14 лет колонии строгого режима

Химкинский городской суд Московской области в четверг, 16 июня, приговорил бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

В суде сообщили следующее: «Химкинский городской суд признал виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков (ч.3 ст. 229 и ч.2 ст.228 УК) бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля и приговорил его к лишению свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима».



Как следует из материалов дела, «Марк Фогель и его супруга прибыли в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора он был остановлен сотрудниками таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества. В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло.

Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет, все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в личных вещах».

Сообщается также, что Марк Фогель – преподаватель англо-американской школы, ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом.

«Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать свой статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы», – сообщили в суде.

Москва, Иван Бабурин

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