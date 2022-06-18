Автобус с туристами на Кубани слетел с трассы и врезался в дерево

В Краснодарском крае у автобуса с туристами отказали тормоза, в результате он вылетел с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадали 11 человек. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Авария произошла в поселке Мезгой Апшеронского района, сообщает краевая прокуратура. По предварительным данным, туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота съехал с проезжей части и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на дороге.

В автобусе находилось 22 человек, из них 11 получили травмы различной степени тяжести. Один пострадавший, водитель, находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что водитель имел путевой лист, автобус арендован туристической группой из Кубанского государственного университета.

Прокуратура Апшеронского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. «Также будет дана оценка деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс», – говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Краснодар, Наталья Петрова

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