В Омской области разбился параплан, погибли два человека

Два человека разбились на параплане в Омской области, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Инцидент произошел около 08:00 неподалеку от села Большекулачье Омского района.

По предварительным данным, мужчины не справились с управлением воздушного транспортного средства и погибли при ударе о землю.

О случившемся в полицию сообщили рыбаки. Один из погибших – 57-летний житель Омска. Личность второго мужчины устанавливается.

В районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали мужчины.

На месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия также работают следственные органы.

Омск, Наталья Петрова

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