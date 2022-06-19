Зарубежный сухогруз, получивший крен под Туапсе, попросил о помощи

Сухогруз под флагом Камеруна, получивший крен в Черном море неподалеку от Туапсе, запросил помощь. В машинное отделение начала поступать вода. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

По данным ведомства, аварийно-спасательные работы ведут два судна Морспасслужбы, еще одно судно выходит на поддержку, сообщает «Прайм». Спасатели займутся откачкой воды.

Накануне сухогруз с фруктами получил крен в районе Туапсе из-за нарушений в работе балластной системы. По информации Росморречфлота, в связи с увеличением крена судно посадили на мель в 260 метрах от берега. В ночь на 19 июня капитан сообщил о поступлении воды в корпус. На борту сухогруза находятся 28 человек – граждане Турции и Грузии.

Москва, Наталья Петрова

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