Жительницу Амурской области отправили в колонию за попытку убить щенка

В Амурской области женщину лишили свободы за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Преступление было совершено в феврале. Жительница поселка Прогресс искалечила щенка и ушла из дома, предполагая, что питомец погибнет. Однако местные жители смогли спасти животное и отвезли его в ветеринарную клинику.
«Приговором мирового судьи Прогрессовского судебного участка осуждена 40-летняя жительница п. Прогресс. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животным)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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