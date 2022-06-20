Жительницу Амурской области отправили в колонию за попытку убить щенка

В Амурской области женщину лишили свободы за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в феврале. Жительница поселка Прогресс искалечила щенка и ушла из дома, предполагая, что питомец погибнет. Однако местные жители смогли спасти животное и отвезли его в ветеринарную клинику.

«Приговором мирового судьи Прогрессовского судебного участка осуждена 40-летняя жительница п. Прогресс. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животным)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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