Мексиканский ученый приговорен к тюрьме в США за шпионаж в пользу России

Мексиканский ученый был приговорен во вторник, 21 июня, судом США к четырем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. 37-летний биохимик Гектор Кабрера Фуэнтес в феврале признал себя виновным в том, что действовал от имени иностранного правительства, не уведомив об этом власти США.

«Я глубоко сожалею и раскаиваюсь в том, что сделал, и приношу извинения Соединенным Штатам», – сказал он. – Все совершают ошибки в своей жизни, и это была моя большая ошибка».

Эктор Кабрера Фуэнтес, проживавший в Сингапуре, был арестован в 2020 году в Майами за шпионаж за «источником в правительстве США» в пользу Москвы. По данным Министерства юстиции США, в 2019 году его завербовал российский чиновник. Биохимику грозило до 10 лет лишения свободы.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»