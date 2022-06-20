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Понедельник, 20 июня 2022, 14:30 мск

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Под Волгоградом мужчина погиб, пытаясь застрелить кошку

В Волгоградской области 55-летний мужчина погиб от неосторожного обращения с оружием. Он получил ранения, пытаясь застрелить кошку. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

По данным следователей, инцидент произошел в минувшее воскресенье в селе Абганерово. Фермер выращивал кроликов, на которых начала охотиться кошка. Она пробиралась в вольер ночью и убила около 10 кроликов.

Тогда хозяин решил покончить с хищницей и решил ее застрелить. Он зарядил патрон в ружье и произвел выстрел, но произошла техническая неполадка, мужчина был убит осколками.

«Организована процессуальная проверка. Предварительно, смертельные ранения мужчина получил в результате разрыва ствола при попытке выстрелить из ружья», – уточнили в ведомстве.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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