На Кубани сошел с рельсов поезд с углем

В Краснодарском крае сошли с рельсов девять грузовых вагонов с углем. В результате были повреждены опоры линий электропередач (ЛЭП).

Инцидент произошел на железнодорожной ветке Орловка-Кубанская-Староминская. Девять вагонов с углем, находившихся в хвосте состава, сошли с рельсов и повредили три опоры ЛЭП.

Из-за аварии задерживаются несколько грузовых и пассажирских поездов.

Из Батайска и Тимашевска для устранения последствий выдвинулись два восстановительных поезда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Краснодар, Зоя Осколкова

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