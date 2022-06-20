На Кубани сошел с рельсов поезд с углем

В Краснодарском крае сошли с рельсов девять грузовых вагонов с углем. В результате были повреждены опоры линий электропередач (ЛЭП).
Инцидент произошел на железнодорожной ветке Орловка-Кубанская-Староминская. Девять вагонов с углем, находившихся в хвосте состава, сошли с рельсов и повредили три опоры ЛЭП.
Из-за аварии задерживаются несколько грузовых и пассажирских поездов.
Из Батайска и Тимашевска для устранения последствий выдвинулись два восстановительных поезда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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